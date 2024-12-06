Crystal Kayが12月21日、KT Zepp Yokohamaにて25周年ライブ＜CK ニーゴー〜25TH ANNIVERSARY＞を開催することは既報のとおり。同公演にBoAの出演が決定した。◆Crystal Kay 画像Crystal KayとBoAの共演は2020年開催の＜BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-＞にCrystal Kayがゲスト出演した以来。Crystal KayのライブにBoAが出演するのは、2009年11月の10周年ライブ＜Crystal Kay 10th Anniversary Tour CK10＞以来と