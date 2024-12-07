¡Ú30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER¡Û 12·î7Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§2,530±ß ¡Ú30MM ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 02¡Û 12·î7Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,650±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD