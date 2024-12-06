（NY時間09:41）（日本時間23:41） ルルレモン＜LULU＞402.58（+57.77+16.75%） ヨガウエアのルルレモン・アスレティカ＜LULU＞が上昇。前日引け後に８－１０月決算（第３四半期）を発表し、既存店売上高は、米州は予想以上の減収だったものの、中国を始め海外は好調だった。 ガイダンスも公表し、ホリデーシーズンの第４四半期の見通しは冴えないものの、通期については海外での好調な売上を背