今年4月1日にSexy Zoneからtimeleszへの改名と同時に発表された、新メンバー募集オーディション。9月13日、Netflixにて世界独占配信となった 「timelesz project -AUDITION-」では、本日6日にepisode 06「葛藤 -Part1-」が配信スタート。エントリー数1万8922件の中から、3次審査を経て15人となった候補生たちが、関東にある施設で3日間の合宿4次審査に挑む。左から寺西拓人、原嘉孝、今江大地合宿初日に発表されたのは、候補生15人