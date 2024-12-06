相鉄電鉄（資料写真）相模鉄道（横浜市西区）は６日、昨年５月の車両の定期検査で、測定値を不正に書き換えていたと発表した。内部通報で発覚し、５日から国土交通省関東運輸局の保安監査を受けている。相鉄によると、書き換えていたのは、車両がブレーキをかけてから１秒間にどれだけ減速するかを示す「減速度」の測定値。昨年５月２３日の試運転時の検査で、社内で定める規定値を下回っていたが、監督者が正常な数値に修正し