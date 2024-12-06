何立峰副総理、仏財務相とビデオ会談5日、アルマン経済・財務・産業相とビデオ会談する何立峰副総理（中央）。（北京＝新華社記者/殷博古）【新華社北京12月6日】中仏ハイレベル経済・財政金融対話の中国側代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は5日、求めに応じ、フランス側代表のアルマン経済・財務・産業相とビデオ会談を行った。何立峰副総理、仏財務相とビデオ会談5日、アルマン経済・財務・産業相（右）とビデ