日本航空（JAL）の最新鋭機・エアバスA350-1000型機の8号機（機体記号：JA08WJ）が12月7日午後、フランスのトゥールーズを出発した。あす12月8日昼ごろに羽田空港に到着する見通し。エアバスでの組み立てスケジュールの変更に伴い、7号機より早く、8号機を受領した。エアバスA350-1000型機は、現行の国際線主力機であるボーイング777-300ERの後継機となる、新たな国際線フラッグシップ機。客室は4クラス239席仕様で、ファーストク