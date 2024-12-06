W杯複合女子個人第1戦に出場した葛西春香の前半飛躍＝リレハンメル（共同）【リレハンメル共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は6日、リレハンメルで女子個人第1戦が行われ、葛西春香（早大）が4位に入った。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS98メートル）で89.5メートルを飛んで6位につけ、後半距離（5キロ）で順位を上げた。葛西優奈（早大）は7位、畔上沙那（岐阜日野自動車）は12位だった。前半飛躍の5位から巻き