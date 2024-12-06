気象台は、午後11時41分に、大雨警報（土砂災害）を糸魚川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・糸魚川市に発表下越では7日明け方まで、中越、上越では7日昼前まで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害7日明け方にかけて警戒■長岡市□大雨警報・土砂災害7日昼前にかけて警戒■柏崎市□大雨警報・土砂災害7日昼前にかけて警戒■小千谷市□大雨警報