外交関係樹立100年を記念しトルコを訪問中の秋篠宮ご夫妻が、今回の訪問について思いを語られました。トルコを訪問中の秋篠宮ご夫妻は6日、「海事博物館」を訪問されました。海事博物館には1890年、和歌山県串本町の沖合で遭難し、日本とトルコの友好関係のきっかけとなった「エルトゥールル号」が展示されています。秋篠宮さまはエルトゥールル号のモデルについて、「どのような種類の船なんですか」と質問をされたという