堀島行真フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は6日、スウェーデンのイドレで第2戦が行われ、男子は昨季種目別覇者の堀島行真（トヨタ自動車）が85.89点で2位に入り、3位だった開幕戦に続いて表彰台に立った。島川拓也（日本仮設）は7位。ミカエル・キングズベリー（カナダ）が87.92点で制し、開幕2連勝で通算92勝目。女子は冨高日向子（多摩大ク）が9位、柳本理乃（愛知ダイハツ）が12位、中尾春香（佐竹