2024年12月6日午後4時20分ごろ、札幌市中央区北1条東6丁目付近の市道で道路を横断していた小学校低学年の女児が乗用車にはねられる事故がありました。警察によりますと、女児は病院に搬送されましたが、意識はあり、左足を折る重傷とみられています。警察は乗用車を運転していた30代の女性に話を聞くなどして、当時の状況を詳しく調べています。