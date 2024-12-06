企業の2割以上が冬のボーナスを増額です。帝国データバンクが全国の約1万900社（1万939社）の冬のボーナスについて調べたところ、8割以上（80.2％）が支給すると回答しました。「増やす」と答えたのは23.0％で、2023年の同じ時期に比べるとやや減少（1.1ポイント減）する結果となりました。業界別では、金融・建設・製造が2年連続での増加となったほか、いわゆる「2024年問題」で人材確保が課題となっている運輸・倉庫業界は30.9％