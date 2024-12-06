ボートレース尼崎の「名物尼崎あんかけチャンポン杯」は６日、３日間の予選が終了。優勝戦に進むベスト６が決定した。柳内敬太（３５＝兵庫）は３日目４Ｒ、２コースから鋭く差してバックで１号艇の柏野幸二に並びかけると、２Ｍを先に回って１着ゴール。９Ｒは４コースから大外を回って２着。５戦３勝２着２本で予選首位通過、優勝戦絶好枠をゲットした。「伸びと１Ｍのターン回りがいいと思います。３日目は安定板が付いたけ