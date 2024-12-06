ライブの模様 モーニング娘。'24が12月6日、神奈川・横浜アリーナで『モーニング娘。'24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !〜Bla Eld〜石田亜佑美 FINAL』（Bla Eldのaはオングストローム付き）を行った。今ツアーは11月27日にリリースされた17thアルバム『Professionals-17th』を引っ提げた内容となっている。会場には約1万2000人が駆けつけ、ツアーの集大成としてパフォーマンスを披露する13人の雄姿と、本公演