ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値149.59高値150.70安値149.57 151.47ハイブレイク 151.08抵抗2 150.34抵抗1 149.95ピボット 149.21支持1 148.82支持2 148.08ローブレイク ユーロ円 現値158.54高値159.58安値158.38 160.49ハイブレイク 160.03抵抗2 159.29抵抗1 158.83ピボット 158.09支持1 157.63支持2 156.89ローブレイク