各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 4.083（-0.061） 米10年債4.145（-0.031） 米30年債4.322（-0.012） ドイツ2.101（-0.010） 英国4.255（-0.026） カナダ3.001（-0.077） 豪州4.221（-0.014） 日本1.051（-0.013） ※米債以外は10年物