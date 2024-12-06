【リレハンメル共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は6日、リレハンメルで10キロフリーが行われ、男子は馬場直人（志賀高原ク）がトップから1分13秒9遅れの17位に入った。広瀬崚（T.A.C）は46位、山下陽暉（自衛隊）は50位、山崎大翔（早大）は62位。女子は土屋正恵（弘果ク）が19位、小林千佳（長野日野自動車）は29位、本田千佳（秋田県スポーツ協会）が52位だった。男子はマルティンレブストレム・ネン