自民、公明、国民民主３党の税制調査会長は６日、「年収１０３万円の壁」の見直しを議論する３回目の協議で、親が所得税の「特定扶養控除」という減税措置を受ける要件となる子供の学生アルバイトの年収を、現行の１０３万円から引き上げることで合意した。ただ、与党と国民民主の隔たりは大きい。国民民主は、本人の非課税枠１０３万円についても、所得税が原則一律で適用される「基礎控除」などを７５万円引き上げ、１７８万