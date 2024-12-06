J3・JFL入れ替え戦は7日に第2戦を行う。史上初となる入れ替え戦を戦うのは、J3リーグ19位のY.S.C.C.横浜とJFLで2位の高知ユナイテッド。1日の第1戦は1-1で引き分けており、7日第2戦の勝者がJリーグ昇格または残留を決めることになる。YS横浜は昨シーズン終盤に倉貫一毅監督が就任し、10月にはクラブタイ記録となる4連勝で建て直した。J3最終順位は12位となったが、勝ち点は過去最高の52。しかし、今季は終盤にかけて勢いは落ち