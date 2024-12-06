アジアサッカー連盟(AFC)は6日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の決勝トーナメント組合せ抽選会を今月12日午後4時(日本時間)に行うと発表した。準決勝までは同地区同士の対戦でホーム&アウェー方式となる。唯一の日本勢・サンフレッチェ広島は5勝1分でグループリーグを首位通過。各組の首位がポット1、2位がポット2となり、決勝トーナメント1回戦で同組同士が対戦することはない。抽選会の模様はAFC公式Youtubeチャンネル