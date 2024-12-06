全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が６日、自身のＸを更新し、中日を自由契約となったライデル・マルティネス投手（２８）について、巨人が興味をもっており、契約の「最有力候補に浮上した」と報じた。ロメロ記者は情報筋の話として「読売ジャイアンツはキューバ出身のスタークローザーのライデル・マルティネスに非常に興味を持っており、最近になって契約の最有力候補として浮上した」と、つづった。マルティネ