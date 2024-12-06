外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝149円50銭台まで円高方向に傾きました。アメリカの雇用統計が市場予想を上回る結果となり、FRB＝連邦準備制度理事会が今月、政策金利を0.25％利下げするとの見方が強まりました。