FAKE TYPE.が本日12月6日に結成11周年を迎えた。この記念日に発表されたのは、セルフカバーアルバム『FAKE COVER』のリリースと「FAKE SOUL」のミュージックビデオ公開だ。◆FAKE TYPE. 動画 / 画像『FAKE COVER』は他アーティストへの提供楽曲をセルフカバーするというもの。楽曲提供においても幾多の人気曲を持つFAKE TYPE.のセルフカバーアルバムにはどんな曲が収録されるのか、お楽しみに。また、ミュージックビデオが公開され