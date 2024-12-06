ヴィレッジヴァンガードが、今年も「福袋」を発売し、12月7日から事前予約を開始します。パッケージは、やじまさんの人気漫画「ねこに転生したおじさん」がデザイン。今回の福袋は全11種類です。福袋は、1万1000円（以下、税込み）が「超爆睡！ヴィレヴァンらしくない本格的な快眠福袋（ブラック）」「わくわくッキング！一流シェフになりたい！な福袋（ゴールド）」の2種類。5500円が、「レトロって何種類もあんねん！な福袋