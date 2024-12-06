第２０回北京−東京フォーラム、東京で開催4日、東京で開かれた第20回北京−東京フォーラムであいさつする岩屋毅外相。（東京＝新華社記者/張笑宇）【新華社東京12月6日】中日両国の政財界人や有識者らが参加する第20回「北京−東京フォーラム」が4、5両日、東京で開かれた。今年は「多国間協力に基づく世界秩序と平和の修復に向けた中日協力」をテーマに両国の各界から400人余りが参加。多国間協力の推進や平和・安定の維持、政