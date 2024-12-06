女優で歌手の中山美穂さんが12月6日に亡くなった。54歳だった。当日にはクリスマスコンサートの大阪公演が予定されており、2025年4月からコンサートツアーを行うことも発表されていた。映画やドラマに多数出演し、歌手としても精力的に活動する中での突然の訃報に、多くの人々が驚きと悲しみを隠せずにいる。 参考：野沢尚脚本『眠れる森』は90年代を象徴する傑作ミステリー木村拓哉が放った“暗い色