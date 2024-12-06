【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円高ドル安の1ドル＝149円99銭〜150円09銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0610〜20ドル、159円22〜32銭。朝方は、11月の米雇用統計の発表を控えて、持ち高調整を目的とした円売りドル買いの動きが先行。その後、米労働省が雇用統計を発表すると、ドルを売って円を買う動きが優勢となる場面があった。