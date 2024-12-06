【モスクワ共同】ベラルーシの独立系メディア「ゼルカロ」は6日までに、ウクライナ国境に近いベラルーシ南東部ゴメリ州で1日、線路をまたぐ自動車用の高架橋をビデオ撮影していた日本人男性が拘束されたと報じた。撮影の目的などを調べるため男性はベラルーシ国家保安委員会に引き渡され、取り調べを受けているという。在ベラルーシ日本大使館は「情報を確認中」としている。ベラルーシでは今年7月、ゴメリ州の教育機関で日