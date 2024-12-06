神奈川県警（資料写真）神奈川県警少年捜査課と戸部署は６日までに、恐喝の疑いで、神奈川県出身で住所不定、自称アルバイトの少年（１６）と相模原市南区、自称建築業の少年（１６）、横浜市神奈川区、男子高校生（１７）の３人を逮捕した。逮捕容疑は、共謀して８月１日午後１１時ごろから同２０分ごろまでの間、同市西区南幸１丁目の商業施設搬入口で、同市旭区の中学３年の男子生徒（１４）に「けんかを売る相手を間違える