元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみが６日に自身のＳＮＳを更新。７月に誕生した第１子とのお散歩ショットを公開した。この日、インスタグラムで「もうすぐ生後５ヶ月。ハッキリとした色味はわかると言われている赤ちゃんに一面の黄色を見せたら何か感じるのか…？とふと思い立ち外苑前のいちょう並木へお散歩に行ってきました。」と報告し、いちょう並木を背景に赤ちゃんを抱っこする親子ショットをアップ。続けて「とて