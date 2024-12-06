５日に結婚を発表したモデルで女優の藤井夏恋が６日、自身のインスタグラムを更新。祝福への感謝をつづった。猫の写真を公開し「みなさま沢山（たくさん）の温かいメッセージをありがとうございますじっくりと喜びを感じながら読ませていただいてます夫婦共々これからもよろしくおねがいします」と感謝をつづり、「ムンク様初登場」と紹介。夫のロックバンド「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．」のボーカル・ＹＵ