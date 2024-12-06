6日(金)23時、青森県の酸ケ湯で、積雪101センチを観測、全国で今シーズン初めて積雪が1メートルを超えました。7日(土)以降も、日本海側では積雪が急増しますので、大雪・電線等への着雪・雪崩・路面の凍結などに、十分お気をつけください。青森県の酸ケ湯全国で今シーズン初積雪1メートル超6日(金)は、東北付近を低気圧が通過し、日本海側を中心に、雪や雨が降りました。青森県の酸ケ湯では、6日(金)1時の積雪が79センチでした