ユネスコ無形文化遺産に登録された中国の伝統的な木造アーチ橋建造技術浙江省麗水市の木造アーチ橋、双門橋のたもとで旧暦5月5日の端午節を祝う人々。（6月11日撮影、北京＝新華社配信/呉春平）【新華社北京12月6日】パラグアイ・アスンシオンで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間委員会は5日、緊急に保護する必要がある無形文化遺産に指定されていた「中国の木造アーチ橋建造における伝統的デザインと技術」を