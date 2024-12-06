12月6日（金）に放送された「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「揺れる新橋！再開発物語」。東京・新橋。手頃な飲食店や居酒屋、バーや金券ショップなどが立ち並び、かつて“サラリーマンの聖地”と呼ばれた街が、施設の老朽化やコロナ禍による人の流れの変化で、新しく生まれ変わろうとしている。長年愛されてきた街の良さを壊さず、新たな魅力を加える…そんな難問に挑む人たちを追った。【動画】新橋が変わる！