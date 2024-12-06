【テヘラン＝吉形祐司】イランの首都テヘランの刑務所から一時釈放中の５日、本紙の単独インタビューに応じた人権活動家でジャーナリストのナルゲス・モハンマディ氏（５２）の言葉は、ノーベル平和賞受賞後、刑務所外で発する初の肉声となった。モハンマディ氏は日本の女性にも連帯を呼びかけた。２１日間限定で、療養のためテヘランのエビン刑務所から釈放されたモハンマディ氏は５日夕、親族や人権活動の同志、支持者らと共