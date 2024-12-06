美肌をかなえる韓国コスメ｢MISSHA (ミシャ)｣から、美容液で仕立たリッチなツヤ感で仕上げるマーブル状のバームファンデーション｢ミシャ グロウ エッセンスパクト全2色｣を、2024年12月6日(金)より全国のドン･キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗にて限定で販売いたします。キラキラのピンク色パクトパッケージにも注目です。 バームファンデーション｢グロウ エッセン