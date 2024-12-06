Billboard JAPANが6日、2024年の年間チャートを発表。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE が、アーティスト・チャートで1位を獲得。さらに、ギター・ボーカルの大森元貴さんが、作詞家・作曲家としても栄冠に輝きました。アーティスト・チャート【Artist 100】は、総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したランキング。Mrs. GREEN APPLEは、『ライラック』や『ケセラセラ』など17曲が、総合ソング・チャートのトップ100位にランク