福岡県警門司署は6日、北九州市門司区吉志3丁目付近で同日午後4時ごろ、女児が見知らぬ男から「何番のバスに乗るのか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50歳くらいで身長170程度の中肉。茶色とオレンジ色のフード付きダウンジャケット、黒色のズボン、黒色の運動靴を着用、黒色リュックサックを所持していたという。