お笑いタレントの横澤夏子さん（34）が5日、イルミネーションの点灯式に青のサンタ姿で登場。3姉妹の母である横澤さんが、クリスマスの時期の子育てについて明かしました。横澤さんが登場したのは、東京・渋谷区の代々木公園で行われた『青の洞窟 SHIBUYA』点灯式。横澤さんが、青のサンタクロースの格好で登場すると、特別ゲストとして参加したEXILE TAKAHIROさんが「かわいい〜」とコメント。すかさず、横澤さんが「うれしい、待