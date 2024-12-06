グラビアアイドルの天木じゅんがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『ボクのアイスがとけるまで』(発売中 4,378円税込 発売元:エアーコントロール)の発売記念イベントを行った。"じゅんちゃん"の愛称してファンから親しまれている天木じゅんは、95?のIカップバストと二次元ボディで人気のグラビアアイドル。最近はグラビア以外にも女優業やWEBの麻雀番組に出演するなど様々なジャンルで活動中で、趣味でもあるサ