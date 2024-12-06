来年３月１８、１９日に東京ドームで開催されるドジャースとカブスの開幕シリーズ「ＭＬＢＴｏｋｙｏＳｅｒｉｅｓｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」のチケット先行販売（先着制）が６日、行われた。すぐに予定枚数に達したが、さっそくチケット売買サイトで高額値段がつけられた。この日、午後６時からマスターカード会員向けの先行販売がスタートしたが、予定枚数があっという間に終了。その後、チケット売買サイトに同戦の