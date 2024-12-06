※前回値が修正されました。 雇用統計（11月）22:30 結果22.7万人 予想20.0万人前回3.6万人（1.2万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.2% 予想4.2%前回4.1%（失業率) 結果0.4% 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 結果4.0% 予想3.9%前回4.0%（平均時給・前年比)