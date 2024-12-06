民間部門雇用者数 結果19.4万人 予想20.5万人前回-0.2万人（-2.8万人から修正） 製造業雇用者数 結果2.2万人 予想3.0万人前回-4.8万人（-4.6万人から修正） 週平均労働時間 結果34.3 予想34.3前回34.2（34.3から修正） 労働参加率 結果62.5% 予想62.7%前回62.6%