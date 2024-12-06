韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー、モモ（ＭＯＭＯ）が日本時間６日にＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。インスタグラムで「Ｓｔｒａｔｅｇｙｔｗｉｃｅ」と書き始め、韓国語で「ＭＶ見てください」とつづると、オフショットをアップ。真っ赤なキャップに真っ赤なジャージ型のトップスにタイトスカートを合わせ、網タイツにローファーを履いた衣装姿を披露した。この投稿にファンか