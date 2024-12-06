ドル売り反応広がる、米失業率が４．２％に上昇、雇用の伸びは予想通りも＝ＮＹ為替 米雇用統計発表を受けて、ドル売りの反応が広がっている。失業率は４．２％と前回の４．１％から上昇。労働参加率は６２．５％と前回の６２．６％から低下した。注目の非農業部門雇用者数は２２．７万人増と市場予想２２．０万人増を若干上回った。 一連の結果を受けて、米１０年債利回りは４．１８％付近から４．１３％付近まで急低下