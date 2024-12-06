カナダドル下落、加失業率が６．８％に上昇＝ＮＹ為替 カナダ失業率の上昇を受けて、カナダドル売りが強まっている。ドルカナダは1.4079レベルに高値を更新。米雇用統計後の米ドル売り局面での逆行高となっている。カナダ円は安値を106.58付近へと広げてきている。 １１月のカナダ雇用統計では、失業率が６．８％と前回の６．５％から上昇した。 USD/CAD1.4076CAD/JPY106.58