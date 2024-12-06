ハーゲンダッツの期間限定『クランブルベイクドチーズケーキ』ハーゲンダッツより11月19日（火）に期間限定の新商品『クランブルベイクドチーズケーキ』が登場しました。ベイクドチーズケーキの濃厚な味わいとザクザク食感が楽しめるバータイプのアイスクリームです。冬は濃厚な味のアイスが一層おいしく感じますよね。今回はクックパッドニュース編集部のまるやまが実際に食べた感想をレビューします。まるでチーズケーキをそのま