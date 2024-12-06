みんな大好きな、おなじみの「スティックパン」。そのまま食べてももちろんいいけれど、今回はさらにおいしさが増す簡単アレンジをご紹介します。▼チョコの味わいが口に広がる市販の「スティックパン」を、温めておいたトースターで焼くだけ。アツアツのうちに食べるのが、おいしさの秘密です。チョコスティックパンが美味しくなる方法☆by うめもどきＨ24･8･23話題入りしました☺食べる直前にトースターで１分３０秒焼く