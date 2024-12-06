「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（22）が6日、自身のインスタグラムを更新。“彼女感”あふれるショットを披露し、反響を呼んでいる。この日「うんまぁ」と一言つづり、鍋料理を堪能したことを報告しためるる。湯気が立つ大きな鍋の前で頬杖をつき、目を閉じたり、顔をすぼめるなどさまざまな表情を垣間見せた。この投稿にフォロワーからは「なんかいつもと雰囲気違うまじ可愛い」「鍋よりめるる気になりすぎる